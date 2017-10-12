11 октября, в 19.56 ч. в Каунасе, на ул. Р.Калантос, в ночлежном доме обнаружено тело мужчины (1953 г.р.) с колото-резанной раной в области груди.
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

Задержан подозреваемый в убийстве мужчина (1954 г.р.).

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