В каунасском многоквартирном доме горела квартира, эвакуированы жильцы

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.
Приехавшие на место происшествия пожарные-спасатели стали эвакуировать людей, некоторых с помощью автолестницы спустили вниз через окна.
В квартире, где начался пожар, находилась женщина. Пожарные-спасатели передали ее в руки врачей.
Пожарные-спасатели после того как потушили огонь, осмотрели квартиру. В ней было множество разных вещей, вещей было так много, что пожарным было сложно перемещаться по квартире.
Выясняют причину пожара.
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