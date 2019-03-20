В каунасском многоквартирном доме горела квартира, эвакуированы жильцы

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

Приехавшие на место происшествия пожарные-спасатели стали эвакуировать людей, некоторых с помощью автолестницы спустили вниз через окна.

В квартире, где начался пожар, находилась женщина. Пожарные-спасатели передали ее в руки врачей.

Пожарные-спасатели после того как потушили огонь, осмотрели квартиру. В ней было множество разных вещей, вещей было так много, что пожарным было сложно перемещаться по квартире.

Выясняют причину пожара.