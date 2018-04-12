В каунасской поликлинике введен план "Щит", поступило сообщение о бомбе

После звонка в Единый центр помощи начался хаос в одной из каунасских поликлиник. Сообщается, что в отделении Калнечу Каунасской городской поликлиники находится бомба. Введен план "Щит".