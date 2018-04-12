После звонка в Единый центр помощи начался хаос в одной из каунасских поликлиник. Сообщается, что в отделении Калнечу Каунасской городской поликлиники находится бомба. Введен план "Щит".
Galimai užminuota Kalniečių poliklinika
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Полиция информировала, что сообщение о бомбе поступило 12 апреля, в 13.15 ч.

Полиция эвакуировала людей из здания на проспекте Саванорю.

На месте происшествия работают врачи, спасатели, полиция. Ждут саперов антитеррористической группы "Арас".

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