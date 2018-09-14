В Каунасской клинике от отравления грибами скончалась женщина

Полиция сообщает, что 13 сентября, в 7.45 ч., в Каунасской клинике скончалась пожилая женщина, которую 9 сентября с симптомами отравления доставили из Расейнской больницы. Подозревают, что женщина отравилась грибами.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник от отравления грибами в Паневежской больнице скончался 71-летний житель Рокишкского района.