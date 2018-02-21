21 февраля, в 5.42 ч., поступило сообщение о ДТП в Каунасе, на ул. Р.Калантос. Автомобиль VW Polo, которым управляла женщина (1968 г.р.), съехал с дороги и врезался в столб, который упал на стоявший Opel Astra. Во время падения столба были оборваны провода, которые упали на стоявшие автомобили BMW и Audi. По предварительным данным, водитель была трезвой, пострадавших в ДТП не было.
© Kauno aps. VPK

Условия на дорогах в Каунасе сложные, поэтому полиция просит водителей проявлять бдительность, соблюдать безопасное расстояние и выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость.

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