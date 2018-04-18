В Каунасе задержаны члены банды "камуолинисов", суд решает вопрос их ареста

18 апреля на пресс-конференции генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас, заместитель Литовского бюро криминальной полиции Анджей Рогинский и прокурор Мартинас Йовайша рассказали об это операции.
Пярнавас в начале пресс-конференции сказал, что шлет весть преступникам - полиция интенсивно работает и никто не останется безнаказанным.
"Европол поблагодарил нас за то, что был нанесен разгромный удар по одной из самых опасных банд не только в Литве, но и в Европе", – сказал Пярнавас.
Полиция сказала, операция была начата во вторник рано утром. В ней участвовали около 300 сотрудников правоохраны, включая бойцов "Араса". Провели больше ста обысков.
В ходе операции задержали 19 человек, связанных с совершением жестоких и опасных преступлений.
Расследование было начато два года назад, сказал Рогинский. Велось сотрудничество с полицией других стран Европы, Европолом. Во вторник операцию координировал специально созданный центр.
Прокуратура обратилась в суд с просьбой взять под стражу всех 19 подозреваемых. Около 14 ч., 18 апреля 14 заявок суд уже удовлетворил. Обвиняемых взяли под стражу на 2-3 месяца. Вопрос меры пресечения других задержанных суд еще решает.
По данным полиции задержан и сам глава банды Гедрюс Янонис, по кличке Камуолис ("Мяч").
Всех задержанных подозревают в совершении опасных преступлений, таких как контрабанда наркотиков и оружия, нанесение тяжких телесных увечий.
Кроме того, проверяют информацию в связи с заказными убийствами. Напомним, что "камуолинисов" иногда связывают с убийством Дайнюса Бугавичюса и Ремигиюса Моркявичюса.
17 апреля в СМИ появились слухи о задержании более 20 лиц, которые связаны с бандой "камуолинисов". Якобы в их числе и их главарь - Гедрюс Янонис, по кличке Камуолис.
"Могу лишь подтвердить, что сейчас продолжается масштабная операция, в которой участвуют многочисленные наряды полиции. Однако комментариев пока не будет. Все будет завтра", – сказал во вторник kauno.diena.lt заместитель главы Литовского бюро криминальной полиции Анджей Рогинский.
18 апреля, утром, никакой официальной информации еще не было. Однако есть версия, что на этот раз банда попала в поле зрения полиции из-за вымогательство.
Позже полиция распространила сообщение: "Проведена масштабная полицейская операция, во время которой был нанесен сильнейший удар по одной из крупнейших из существующих бандитских группировок".
Больше информации предоставят на пресс-конференции, которая начнется в 14 ч.
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