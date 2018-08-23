Каунасская полиция сообщила, что подозреваемый в совершении убийства гражданин Украины (1976 г.р.) был задержан недалеко от яхтклуба. Сообщается, что мужчина пытался бежать от полиции, но ему не удалось это сделать. Полиция благодарит граждан, которые помогли в поисках подозреваемого.
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23 августа, в 13.40 ч., в Каунасе, в закрытой песочнице во дворе многоквартирного дома на проспекте В.Кревес обнаружено тело мужчины (1985 г.р.). Предполагают, что это тело подозреваемого в убийстве гражданина Украины (убийство было совершено в квартире на ул. Биржялё 23-осес).

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По предварительным данным, на теле мужчины обнаружены следы насилия. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что 22 августа поздно вечером в Каунасе, в квартире на ул. Биржялё 23-осес произошел пожар, горела квартира. В квартире пожарные-спасатели обнаружили тело мужчины и одного раненного мужчину. Еще один пострадавший выпрыгнул из окна квартиры, его также доставили в больницу. Выпрыгнувшего из окна мужчину из больницы выпустили, поскольку он получил несерьезные травмы. Все трое - граждане Украины.

Выяснилось, что в квартире, которую сняли строители из Украины, распивали алкогольные напитки. Во время пьянки произошел конфликт. Один из участников конфликта ножом ранил двух братьев (1989 и 1994 г.р.). Старший из пострадавших скончался, младший доставлен в больницу.

Двое подозреваемых граждан Украины 1976 и 1985 г.р. с места происшествия скрылись. В четверг тело одного из них и было найдено в песочнице.

В Каунасе задержан подозреваемый в убийстве гражданин Украины
© Kauno aps. VPK
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