В Каунасе задержан подозреваемый в убийстве гражданин Украины

23 августа, в 13.40 ч., в Каунасе, в закрытой песочнице во дворе многоквартирного дома на проспекте В.Кревес обнаружено тело мужчины (1985 г.р.). Предполагают, что это тело подозреваемого в убийстве гражданина Украины (убийство было совершено в квартире на ул. Биржялё 23-осес).
По предварительным данным, на теле мужчины обнаружены следы насилия. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что 22 августа поздно вечером в Каунасе, в квартире на ул. Биржялё 23-осес произошел пожар, горела квартира. В квартире пожарные-спасатели обнаружили тело мужчины и одного раненного мужчину. Еще один пострадавший выпрыгнул из окна квартиры, его также доставили в больницу. Выпрыгнувшего из окна мужчину из больницы выпустили, поскольку он получил несерьезные травмы. Все трое - граждане Украины.
Выяснилось, что в квартире, которую сняли строители из Украины, распивали алкогольные напитки. Во время пьянки произошел конфликт. Один из участников конфликта ножом ранил двух братьев (1989 и 1994 г.р.). Старший из пострадавших скончался, младший доставлен в больницу.
Двое подозреваемых граждан Украины 1976 и 1985 г.р. с места происшествия скрылись. В четверг тело одного из них и было найдено в песочнице.
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