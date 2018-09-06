В Каунасе задержан подозреваемый в краже сейфа с деньгами и лотерейными билетами

Кража была совершена 23 августа, в 21.15 ч.

О краже в полицию сообщила работница ТЦ, заметив, что выломана дверца шкафчика, в котором были лотерейные билеты и наличные деньги.

Полиция сообщила, что компании был нанесен серьезный материальный ущерб.

Полиция провела расследование и выяснила, что преступление мог совершить безработный 22-летний молодой человек, который ранее был судим за подобные преступления как в Литве, так и за границей.

У него нашли часть лотерейных билетов (больше 100).

Были найдены и другие вещи, имеющие значение для следствия.

Каунасский суд разрешил взять подозреваемого под стражу на 3 месяца.

За кражу сейфа ему грозит штраф, арест, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 6 лет.