В Каунасе задержан подозреваемый в краже сейфа с деньгами и лотерейными билетами

Кража была совершена 23 августа, в 21.15 ч.
О краже в полицию сообщила работница ТЦ, заметив, что выломана дверца шкафчика, в котором были лотерейные билеты и наличные деньги.
Полиция сообщила, что компании был нанесен серьезный материальный ущерб.
Полиция провела расследование и выяснила, что преступление мог совершить безработный 22-летний молодой человек, который ранее был судим за подобные преступления как в Литве, так и за границей.
У него нашли часть лотерейных билетов (больше 100).
Были найдены и другие вещи, имеющие значение для следствия.
Каунасский суд разрешил взять подозреваемого под стражу на 3 месяца.
За кражу сейфа ему грозит штраф, арест, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 6 лет.
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