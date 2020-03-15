В Каунасе задержан подозреваемый в изображении советской символики на здании

ГКП Каунасского округа сообщил, что это преступление было совершено около часа ночи. На магазине на Раудондварисском шоссе кириллицей написали "CCCP" и нарисовали пятиконечные звезды.
В тот же день, около 15.30 ч. был задержан подозреваемый 1998 г.р.
Когда полицейские приехали к зданию на ул. Калну, в нем были двое человек, которые не впустили стражей порядка. Они не выполнили законные требования полиции и не открыли дверь.
С помощью лома полицейские открыли дверь и внутри помещения нашли коричневую краску и трафареты пятиконечных звезд.
Начато расследование по факту разжигания межнациональной розни.
Напомним, что 11 марта Литва праздновала 30-летие восстановления независимости.
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