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11 марта Каунасская полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что ночью он разрисовал здание советскими символами.
В Каунасе задержан подозреваемый в изображении советской символики на здании
© Kauno aps. VPK

ГКП Каунасского округа сообщил, что это преступление было совершено около часа ночи. На магазине на Раудондварисском шоссе кириллицей написали "CCCP" и нарисовали пятиконечные звезды.

В тот же день, около 15.30 ч. был задержан подозреваемый 1998 г.р.

Когда полицейские приехали к зданию на ул. Калну, в нем были двое человек, которые не впустили стражей порядка. Они не выполнили законные требования полиции и не открыли дверь.

С помощью лома полицейские открыли дверь и внутри помещения нашли коричневую краску и трафареты пятиконечных звезд.

Начато расследование по факту разжигания межнациональной розни.

Напомним, что 11 марта Литва праздновала 30-летие восстановления независимости.

ru.DELFI.lt
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