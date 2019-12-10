В Каунасе задержан иностранец, который в обнаженном виде ходил по территории школы

На ул. Ветрунгес полиция задержала трезвого иностранца (1990 г.р.). Выясняют, не находился ли подозреваемый в состоянии наркотического опьянения.
Начато расследование по факту растления несовершеннолетних лиц.
Полицейские утверждают, что обнаженного мужчину могли видеть несовершеннолетние, поэтому ради защиты их интересов подробности об инциденте не сообщают.
Заместитель прогимназии им. Тадаса Иванаускаса Индре Кондротене подтвердила BNS, что в понедельник учителя вызвали полицию, поскольку рядом со школой ходил голый мужчина. По ее словам, физически он с детьми не контактировал.
"Да, такое происшествие было, на территорию школы пришел взрослый обнаженный мужчина, походил на улице, мы вызвали полицию и, я так понимаю, другие люди звонили, полиция приехала и увезла его. Он ходил голый, физического контакта не было", – сказала завуч.
Представитель Каунасской окружной прокуратуры Изабеле Бочкене сказала BNS, что поскольку расследование касается малолетних и несовершеннолетних детей, прокуроры его не комментируют.
Прокуратура также отказалась уточнить, были ли установлены пострадавшие несовершеннолетние лица.
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