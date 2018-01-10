10 января, в 14.13 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Жемгалю, открытым пламенем горит двухэтажный деревянный дом.
© Kas vyksta Kaune

В горящем доме произошел взрыв (предполагают, что взорвался газ). Пострадали 4 человека: трое взрослых и ребенок.

На место происшествия приехали пять автоцистерн и два штабных автомобиля.

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