Прокурор Вигаудас Ринкявичюс 7 сентября на пресс-конференции сообщил, что расследование было начато, когда поступила информация о возможной нелегальной деятельности компании.

"Когда поступило сообщение о возможно нелегальной деятельности компании, у действующего в Каунасе автомобильного рынка задержали микроавтобус. В нем был обнаружен недействующий кассовый аппарат. В микроавтобусе продавали подушки безопасности, но никакие чеки покупателям не выдавали. Во время проверки из кассы изъяли 4500 евро", – сказал прокурор.

Затем были проведены обыски и проверки в производственных и административных помещениях компании в Шакяй.

"Изъяли 80 000 евро (возможно неучтенные средства), также другие важные для следствия вещи и бухгалтерские документы, подушки безопасности, панели и др., большая часть вещей произведена в Китае.

Подозревают, что работники компании наносили на подделки логотипы известных компаний и продавали как оригиналы. Доходы компании составляли около 1 млн. евро в год. В числе подделок были детали и таких автомобилей как Maserati, Porsche, BMW", – сказал прокурор.

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Представитель каунасской криминальной полиции Донатас Каралукас сказал, что подделки могли установить в автомобилях многих литовских водителей, поэтому если возникли подозрения стоит обратиться к официальным представителям.

"Компания начала работать задолго до регистрации акционерного общества. Ранее она работала по справке об индивидуальной деятельности. За это время было продано много поддельных деталей, которые в случае ДТП могут привести к серьезным последствиям.

У нас нет данных о том, что в результате деятельности этой компании пострадали конкретные лица, но если у вас есть подозрения, что вы могли купить подделку, просьба обращаться к специалистам. Сам водитель не может определить, что он купил - оригинальную или поддельную деталь", – сказал Каралукас.