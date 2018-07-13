В Каунасе выявили нелегальный стоматологический кабинет

Криминалисты собрали информацию о том, что мужчина обманным путем получал средства из Фонда обязательного страхования здоровья и вел "черную" бухгалтерию. Предполагают, что он мог незаконно работать почти 5 лет.

Полиция провела ряд действий, которые помогли установить, что с 30 августа 2016 г. по 17 ноября 2017 г. в Каунасе, на ул. Гедимино незаконно предоставляли стоматологические услуги (без лицензии). Позже выяснилось, что незаконной деятельностью могли заниматься и с 24 мая 2018 г. в Каунасе, на пр. В.Кревес.

10 июля полиция провела обыски в помещении на пр. В.Кревес, изъяла ценные для следствия документы. 11 июля мужчине (1977 г.р.) пред-явили обвинения в незаконной хозяйственной, коммерческой, финансовой и профессиональной деятельности. За это ему грозит лишение свободы на сток до 4 лет.

Полиция просит отозваться всех жителей, которые пользовались услугами стоматолога:

- в здании на ул. Гедимино, 17, с 30 августа 2016 по 31 декабря 2017 г.;

- в здании на пр. В.Кревес, 53, с 24 мая со 12 июля 2018 года.

Всех пациентов просят звонить по номерам 8 37 303 557, 8 37 303 769 или писать по эл. почте ilona.klepikaite@policija.lt, virginijus.banevicius@policija.lt.