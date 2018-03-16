Кражу осуществили в период с 21 ч. 14 марта до 8 ч. 15 марта.

В Каунасе, на ул. Пакарклес, с автомобиля BMW X5 сняли руль, приборный щиток, мультимедиа и блок управления, а также другие детали с панели.

Кроме того, с автомобиля сняли передние фары и сняли, но не унесли передний бампер.

Ущерб уточняется.