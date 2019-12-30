В Каунасе вооруженный мужчина защитил себя от нападавших

29 декабря, в 18.17 ч., в больницу обратился мужчина (1979 г.р.), который заявил, что в Каунасе, на проспекте Тайкос, на него напали шесть человек, избили его и пытались силой посадить в машину.
Pistoletas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Пострадавший дважды выстрелил из легального пистолета в сторону нападавших.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

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