29 декабря, в 18.17 ч., в больницу обратился мужчина (1979 г.р.), который заявил, что в Каунасе, на проспекте Тайкос, на него напали шесть человек, избили его и пытались силой посадить в машину.
Пострадавший дважды выстрелил из легального пистолета в сторону нападавших.
Врачи оказали пострадавшему первую помощь и назначили амбулаторное лечение.
В Каунасе вооруженный мужчина защитил себя от нападавших
29 декабря, в 18.17 ч., в больницу обратился мужчина (1979 г.р.),...
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