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20 июня около 19 часов 50 минут в Каунасе, на улице Р. Калантос, женщина с топором разбила стекло остановки общественного транспорта и повредила дверь церкви Св. Винсентаса Паулетиса.
В Каунасе вооруженная топором женщина разбила остановку и дверь церкви
© Shutterstock nuotr.

Полицейское управление сообщает, что на месте происшествия была задержана пьяная (2,92 промилле) женщина (1975 года рождения) и доставлена в полицейский участок.

Было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 УК Литовской Республики. (Нарушение общественного порядка. Любой, кто в публичном месте проявил неуважение к другим людям или окружающей среде посредством наглого поведения, угроз, злонамеренного запугивания или вандализма и нарушил общественный порядок, наказывается общественными работами или штрафом, или ограничением свободы, арестом или лишением свободы сроком до двух лет).

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