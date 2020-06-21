В Каунасе вооруженная топором женщина разбила остановку и дверь церкви

Полицейское управление сообщает, что на месте происшествия была задержана пьяная (2,92 промилле) женщина (1975 года рождения) и доставлена в полицейский участок.

Было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 УК Литовской Республики. (Нарушение общественного порядка. Любой, кто в публичном месте проявил неуважение к другим людям или окружающей среде посредством наглого поведения, угроз, злонамеренного запугивания или вандализма и нарушил общественный порядок, наказывается общественными работами или штрафом, или ограничением свободы, арестом или лишением свободы сроком до двух лет).