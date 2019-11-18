Полиция сообщает, что 11 ноября, в 3.20 ч., в Каунасе, на ул. Тоторю, трое людей камнями и куском тротуарной плитки разбили два витражных стекла в административном помещении мечети. Это не первый акт вандализма.

"После первого акта вандализма прошло меньше двух месяцев, ведомства работают пассивно и не помогают в защите и сохранении уникального здания в Литве. Мы призываем литовские ведомства как можно быстрее и объективнее решать этот вопрос", – указала в обращении Каунасская община мусульман.

Начальник ГКП Каунасского округа Эланас Яблонскис подтвердил порталу 15min.lt, что такой инцидент был зафиксирован, но он отрицал информацию о пассивности ведомств. В понедельник он обещал предоставить подробный комментарий.

Правление Каунасской общины мусульман просит помощь опознать троих людей зафиксированных на видео (фото есть на сайте Kas vyksta Kaune). Всех, кто располагает ценной информацией, просьба звонить по номеру 112 или писать на эл. п. общины kauno.mecete@gmail.com.

Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что в мечеть неизвестные проникли и в конце сентября. Тогда также были выбиты окна в административном здании, украдены ящик для пожертвований, компьютер и часть оборудования видеокамеры. В саму мечеть вандалы не забрались. Мечеть в Каунасе была построена в 1930 г. Это единственная в Литве кирпичная мечеть.

Она находится на углу ул. Траку и Тоторю, в северо-западной части бывшего Кармелитского кладбища. 23 декабря 1996 г. здание было включено в список объектов культурного наследия Литвы, в 2007–2008 г. здание было отремонтировано.

Ущерб около 1500 евро.

Ведется расследование.