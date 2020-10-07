В Каунасе вандалы повалили памятник жертвам Холокоста

По данным Департамента полиции, около полудня сообщили, что повален памятник, который стоял на ул. Энергетику.

Размер нанесенного ущерба уточняется.

Начато расследование по факту уничтожения или порчи имущества, имеющего большую научную, историческую или культурную ценность.