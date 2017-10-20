В Каунасе в уличном туалете обнаружены контрафактные сигареты

19 октября пагегяйские пограничники в Каунасе, у одного из гаражей на ул. Спангуолю проверили автомобиль Opel Astra и находившихся рядом с ним каунасцев 58 и 62 лет.
В багажнике пограничники нашли 2010 пачек сигарет Minsk с белорусскими бандеролями. Пограничники осмотрели и уличный туалет, рядом с которым стоял автомобиль Opel Astra. В нем было еще 2860 пачек таких же сигарет. Всего было обнаружено 4870 пачек сигарет. Стоимость такого груза в Литве с налогами составляет 14 000 евро.
Оба подозреваемых задержаны и помещены в специальные помещения на Вейшвильской и Вилейкской заставах. Ведется расследование.
Подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до 7 лет.
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