В Каунасе в ДТП погиб мужчина, пострадали две девочки

В ДТП погиб водитель автомобиля и пострадали ехавшие с ним девочки (2007 г.р.) и (2009 г.р.). Старшая пережила шок, а младшая получила травму головы. Обе они проходят амбулаторное лечение.
По предварительным данным, причиной ДТП стали проблемы водителя со здоровьем.
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