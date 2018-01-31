В Каунасе в ДТП погиб мужчина, пострадали две девочки

30 января, в 17.40 ч., в Каунасе, на ул. Кайшядорю, автомобиль Volvo XC90, которым управлял (1969 г.р.), съехал с дороги и врезался в дерево.
© A.Stackevič nuotr.

В ДТП погиб водитель автомобиля и пострадали ехавшие с ним девочки (2007 г.р.) и (2009 г.р.). Старшая пережила шок, а младшая получила травму головы. Обе они проходят амбулаторное лечение.

По предварительным данным, причиной ДТП стали проблемы водителя со здоровьем.

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