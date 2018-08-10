По предварительным данным, девочка была ранена, когда находилась в машине. Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Девочка находится в сознании, опасность ее жизни не угрожает.
Полиция начала расследование по 2 ч. 138 ст УК ЛР. За такое правонарушение грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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