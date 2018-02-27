25 февраля, в 22.40 ч. в Каунасе, в подъезде дома, нетрезвый (1,11 промилле) мужчина (1993 г.р.) несколько раз ударил малолетнюю дочь своей сожительницы (2015 г.р.) и пытался за ноги втащить ее в квартиру.

В 22.47 ч. того же дня в Каунасе, в квартире, этот мужчина держал на руках новорожденную дочь (2018 г.р.), когда его нетрезвая (1,16 промилле) сожительница (1991 г.р.) ударила его по рукам. После удара младенец выпал на пол.

Оба ребенка были госпитализированы.

Мужчина и женщина закрыты в КПЗ.

Начато расследование.