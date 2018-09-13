В каунасском микрорайоне Шилайняй упал балкон с находившимися на нем людьми. Пострадавшие подают в суд на мэрию. Балкон принадлежал социальному жилью и находился в плохом состоянии. На протяжении нескольких лет мэрия не находила денег на их ремонт. И несмотря на то, что о плохом состоянии балконов мэрию информировали, никакие меры не предпринимались. Сейчас придется дорого заплатить за такую халатность - пострадавшие намерены требовать возмещения ущерба. Хуже всего, что как всегда за это придется платить не клеркам, а налогоплательщикам.
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В каунасском микрорайоне Шилайняй упал балкон с...
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