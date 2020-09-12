11 сентября в Каунасскую полицию поступили сообщения об угоне автомобилей.
Около 05.00 ч. в Каунасе, на шоссе Сенявос был угнан черный автомобиль BMW X1 (2012 г.в.). Ущерб - 8000 евро.
Около 16.00 ч. в Кайшядорском районе, в деревне Гуронис, был угнан VW Transporter. Этот автомобиль был наден в 21 км от места угона. Задержан мужчина 1992 г.р.
Полиция ищет BMW.
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