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Каунасская полиция разыскивает угонщика BMW. Второй найденный автомобиль - VW Transporter - был найден в течение нескольких часов, однако BMW X1 пока найти не удалось.
BMW
BMW
© Reuters / Scanpix

11 сентября в Каунасскую полицию поступили сообщения об угоне автомобилей.

Около 05.00 ч. в Каунасе, на шоссе Сенявос был угнан черный автомобиль BMW X1 (2012 г.в.). Ущерб - 8000 евро.

Около 16.00 ч. в Кайшядорском районе, в деревне Гуронис, был угнан VW Transporter. Этот автомобиль был наден в 21 км от места угона. Задержан мужчина 1992 г.р.

Полиция ищет BMW.

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