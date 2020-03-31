В Каунасе угнан Porsche, ущерб - 45 000 евро

Полиция информировала, что 30 марта в 18.30 ч., выяснилось, что в период со 2 февраля по 30 марта в Каунасе, на ул. Ашигалё, со стоянки был угнан автомобиль Porsche Cayenne Diesel.

Нанесен ущерб на сумму 45 000 евро.