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Каунасская полиция выясняет, кто угнал Porsche Cayenne Diesel. По предварительным данным, владельцу нанесен ущерб на сумму 45 000 евро.
В Каунасе угнан Porsche, ущерб - 45 000 евро
© Reuters / Scanpix

Полиция информировала, что 30 марта в 18.30 ч., выяснилось, что в период со 2 февраля по 30 марта в Каунасе, на ул. Ашигалё, со стоянки был угнан автомобиль Porsche Cayenne Diesel.

Нанесен ущерб на сумму 45 000 евро.

ru.DELFI.lt
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