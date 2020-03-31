В Каунасе угнан Porsche, ущерб - 45 000 евро

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Каунасская полиция выясняет, кто угнал Porsche Cayenne Diesel. По предварительным данным, владельцу нанесен ущерб на сумму 45 000 евро.
Полиция информировала, что 30 марта в 18.30 ч., выяснилось, что в период со 2 февраля по 30 марта в Каунасе, на ул. Ашигалё, со стоянки был угнан автомобиль Porsche Cayenne Diesel.
Нанесен ущерб на сумму 45 000 евро.
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