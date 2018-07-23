Единый центр помощи сообщает, что информация поступила в 13.18 ч.

По данным ЕЦП, сообщили, что в Каунасе, на перекрестке проспекта Тайкос и ул. Гаражу столкнулись тягач и легковой автомобиль.

В Дтп пострадали два человека, которые ехали в Škoda – водитель и пассажир. Их передали в руки врачей.

О ДТП сообщил человек, который сказал, что в автомобиле зажаты люди, но информация не подтвердилась.

Спасатели сказали, что люди действительно не могли покинуть автомобиль, но зажаты они не были – достаточно было открыть заклинившую дверцу.

Очевидцы ДТП сообщают, что проспект Тайкос перекрыт, проехать невозможно. Это подтвердила и полиция: "На дороги образовался затор, полиция просит граждан выбирать другой маршрут".