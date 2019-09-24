В Каунасе убит мужчина, задержана женщина

23 сентября поздно вечером, в 22.55 ч., в Каунасе в квартире на ул. Нидос было обнаружено тело мужчины (1963 г.р.) с колотой раной в области груди.
Нетрезвая (1,39 промилле) подозреваемая (1987 г.р.) закрыта в КПЗ.
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