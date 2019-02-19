Во время попытки скрыться от полиции из вышеупомянутого автомобиля выбросили сумку. Позже подозреваемые бросили автомобиль на ул. А.Стульгинскё, и пытались бежать, но были задержаны.
В выброшенной из машины сумке обнаружили около 2,5 кг марихуаны. У подозреваемых с собой были деньги - больше 1700 евро. Подозреваемые (1996 г.р, и 1992 г.р.) были закрыты в КПЗ.
Вечером того же дня были проведены обыски в нескольких местах в каунасе и Каунасском районе. Во время обысков как раз и нашли огнестрельное оружие с патронами, экстази и амфетамин, а также еще 320 г конопли.
В Каунасе убегавшие от полиции подозреваемые выбросили из машины сумку с наркотиками (1)
18 февраля, в 12.25 ч., в Каунасе, на ул. Варню, требованию...
Около цыганского табора в Вильнюсе обнаружено тело мужчины (3)
19 февраля, в 7.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Метало, у здания...
Таможенные криминалисты все чаще расследуют торговлю допингом (4)
Сотрудники Криминалистической службы литовской...
Мужчина предложил наркотики полицейским в штатском (5)
В Вильнюсе мужчины, отмечавшие День Св. Валентина,...
В Вильнюсе ранен водитель, ему прострелили обе ноги (29)
18 февраля, в 12.32 ч., по Единому номеру помощи 112 позвонил...
TOP новостей
У Ogmios miestas появится брат-близнец: в Вильнюсе построят огромный дисконтный центр
Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной...
В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (56)
В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...
В магазинах появились первые литовские овощи, цена в хозяйстве и в магазине отличается в два раза (37)
До календарной весны осталось две недели, и в литовских...
Налоговая инспекция вернет налогоплательщикам 1,12 млн. евро (3)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) объявила,...
В Литву возвращается зима, прогнозируют морозы (3)
После теплого вторника в среду погода изменится, об...