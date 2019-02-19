18 февраля, в 12.25 ч., в Каунасе, на ул. Варню, требованию полиции остановиться не подчинился водитель VW Passat.
© Kauno aps. VPK

Во время попытки скрыться от полиции из вышеупомянутого автомобиля выбросили сумку. Позже подозреваемые бросили автомобиль на ул. А.Стульгинскё, и пытались бежать, но были задержаны.

В выброшенной из машины сумке обнаружили около 2,5 кг марихуаны. У подозреваемых с собой были деньги - больше 1700 евро. Подозреваемые (1996 г.р, и 1992 г.р.) были закрыты в КПЗ.

Вечером того же дня были проведены обыски в нескольких местах в каунасе и Каунасском районе. Во время обысков как раз и нашли огнестрельное оружие с патронами, экстази и амфетамин, а также еще 320 г конопли.

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