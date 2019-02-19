Во время попытки скрыться от полиции из вышеупомянутого автомобиля выбросили сумку. Позже подозреваемые бросили автомобиль на ул. А.Стульгинскё, и пытались бежать, но были задержаны.

В выброшенной из машины сумке обнаружили около 2,5 кг марихуаны. У подозреваемых с собой были деньги - больше 1700 евро. Подозреваемые (1996 г.р, и 1992 г.р.) были закрыты в КПЗ.

Вечером того же дня были проведены обыски в нескольких местах в каунасе и Каунасском районе. Во время обысков как раз и нашли огнестрельное оружие с патронами, экстази и амфетамин, а также еще 320 г конопли.