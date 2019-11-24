Сообщается, что 23 ноября в 2.26 было получено сообщение о том, что нужна помощь полиции в Каунасе, на улице Аукштойи.
На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили пьяного (1,36 промилле) мужчину (р. 1971), пьяную (2,15 промилле) женщину (р. 1974) и несовершеннолетнюю девочку (р. 2003).
Были вызваны также сотрудники Службы защиты детей.
Через некоторое время мужчина вытащил предмет, похожий на пистолет, зарядил его, направил на полицейских и пригрозил использовать его.
После неоднократных громких и ясных требований положить предмет на пол, мужчина положил его.
На месте происшествия был найден и изъят пистолет. Мужчина находится под стражей.
Начато досудебное расследование по ст. 286 УК ЛР.
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