Сообщается, что 23 ноября в 2.26 было получено сообщение о том, что нужна помощь полиции в Каунасе, на улице Аукштойи.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили пьяного (1,36 промилле) мужчину (р. 1971), пьяную (2,15 промилле) женщину (р. 1974) и несовершеннолетнюю девочку (р. 2003).

Были вызваны также сотрудники Службы защиты детей.

Через некоторое время мужчина вытащил предмет, похожий на пистолет, зарядил его, направил на полицейских и пригрозил использовать его.

После неоднократных громких и ясных требований положить предмет на пол, мужчина положил его.

На месте происшествия был найден и изъят пистолет. Мужчина находится под стражей.

Начато досудебное расследование по ст. 286 УК ЛР.