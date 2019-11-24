В Каунасе вызванные полицейские обнаружили пьяную пару. Дома была несовершеннолетняя дочь. Пока сотрудники полиции выясняли причину конфликта, мужчина направил на них пистолет Airsoft.
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
© Sipa / Scanpix

Сообщается, что 23 ноября в 2.26 было получено сообщение о том, что нужна помощь полиции в Каунасе, на улице Аукштойи.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили пьяного (1,36 промилле) мужчину (р. 1971), пьяную (2,15 промилле) женщину (р. 1974) и несовершеннолетнюю девочку (р. 2003).

Были вызваны также сотрудники Службы защиты детей.

Через некоторое время мужчина вытащил предмет, похожий на пистолет, зарядил его, направил на полицейских и пригрозил использовать его.

Статьи по теме:
В Вильнюсе бдительные граждане помогли остановить нетрезвого водителя  (4)
Полиция задержала на проспекте Гедиминаса пьяного сотрудника Департамента тюрем  (3)

После неоднократных громких и ясных требований положить предмет на пол, мужчина положил его.

На месте происшествия был найден и изъят пистолет. Мужчина находится под стражей.

Начато досудебное расследование по ст. 286 УК ЛР.

ЧП и криминал

Нападение в излюбленном литовцами городе Великобритании: группа подростков ранила 7 полицейских мачете

Пятеро подростков были арестованы в городском...

В Каунасе у пьяной пары хотели забрать ребенка: мужчина направил пистолет на полицейских (7)

В Каунасе вызванные полицейские обнаружили пьяную...

В Паневежском районе скончалась упавшая в выгребную яму женщина (2)

В деревне Эришкяй (Паневежский район) люди нашли...

Около Григишкес за рулем попался нетрезвый военный

Дорожная полиция в ночь на субботу остановила...

В Вильнюсе скончалась годовалая девочка (5)

23 ноября в социальных сетях стала распространяться...

TOP новостей

Эксперт: Литва может сыграть одну из главных ролей в сближении Беларуси и Запада (110)

Президент Гитанас Науседа заявил о возможности...

Женщина развелась с мужем, но он продолжает жить с ней в одной квартире: не знаю, что делать (7)

После развода мужчина остался в той же квартире, и на...

Государство и банки: попытки, похожие на пытки (12)

В Литве на кону две идеи – ввести налог на банки и...

Ожидаются ограничения: выигрыши в лотереях будут раздавать не всем (5)

Лицам младше 16 лет хотят запретить забирать выигрыши в...

Нападение в излюбленном литовцами городе Великобритании: группа подростков ранила 7 полицейских мачете

Пятеро подростков были арестованы в городском...