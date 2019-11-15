В Каунасе у моста обнаружено тело мужчины

Департамент полиции Литвы информировал, что в Каунасе было обнаружено тело мужчины.
14 ноября, в 11.40 ч., в Каунасе, на ул. Биржишкю, у моста, обнаружено тело мужчины (1981 г.р.).
По предварительным данным, на теле были разные раны.
Ведется расследование.
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