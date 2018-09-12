В Каунасе троллейбус взял на таран автомобиль, пострадали две женщины

В Каунасе, недалеко от Каунасской клиники, произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля Mitsubishi.

Во время ДТП пострадала водитель легковушки, врачи увезли ее в больницу.

Водитель троллейбуса рассказал DELFI, что женщина на легковом авто выехала на главную дорогу со второстепенной, и произошло столкновение.

В легковом автомобиле находился малолетний ребенок, он во время ДТП не пострадалa.

Помощь врачей потребовалась и пассажиру троллейбуса, женщина получила травму головы.