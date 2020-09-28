В Каунасе столкнулись VW Passat и Audi: один человек погиб

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.
По сведениям Каунасской полиции, столкнулись VW Passat и Audi 80. Водитель VW Passat погиб. Двое пассажиров VW Passat и водитель Audi 80 пострадали, врачи увезли их в больницу.
Предполагают, что водитель VW Passat мог выезжать со второстепенной дороги на проспект Атейтес, когда Audi ехал прямо и не успел остановиться.
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