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В понедельник, в 13.10 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Каунасе, на шоссе Атейтес, 67, произошло ДТП, есть пострадавшие.
В Каунасе столкнулись VW Passat и Audi: один человек погиб
© DELFI / Nerijus Povilaitis

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

По сведениям Каунасской полиции, столкнулись VW Passat и Audi 80. Водитель VW Passat погиб. Двое пассажиров VW Passat и водитель Audi 80 пострадали, врачи увезли их в больницу.

Предполагают, что водитель VW Passat мог выезжать со второстепенной дороги на проспект Атейтес, когда Audi ехал прямо и не успел остановиться.

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