В Каунасе столкнулись два автомобиля

Полиция сообщила, что в 12.27 ч. на ул. Т.Масюлиса столкнулись BMW и Peugeot Partner.
После столкновения BMW врезался в столб. По предварительным данным, водители были трезвыми.
Врачи скорой помощи увези в больницу беременную женщину.
На месте ДТП сформировался затор. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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