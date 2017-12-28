В Каунасе столкнулись два автомобиля

27 декабря в Каунасе, недалеко от ГЭС, столкнулись два автомобиля: BMW и Peugeot Partner. Помощь врачей потребовалась беременной женщине.
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Полиция сообщила, что в 12.27 ч. на ул. Т.Масюлиса столкнулись BMW и Peugeot Partner.

После столкновения BMW врезался в столб. По предварительным данным, водители были трезвыми.

Врачи скорой помощи увези в больницу беременную женщину.

На месте ДТП сформировался затор. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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