В Каунасе спасатели вытащили из горящей квартиры обгоревшего мужчину

По данным спасателей, 12 сентября, в 10.22 ч. поступило сообщение о том, что горит квартира в доме номер 20 на ул. Винчу (Каунас), из окон идет густой дым.
Вся квартира была в дыму. В 10.38 ч. спасатели нашли в квартире на полу мужчину без сознания.
Врачи оказали пострадавшему первую помощь. Позже A.С. (1955 г.р.) увезли в больницу. Мужчина получил ожоги.
Ведется расследование.
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