В Каунасе спасатели вытащили из горящей квартиры обгоревшего мужчину

12 сентября в Каунасе загорелась квартира. Приехав на место, пожарные-спасатели обнаружили в квартире мужчину без сознания. Врачи установили, что мужчина получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу.
© Fotolia nuotr.

По данным спасателей, 12 сентября, в 10.22 ч. поступило сообщение о том, что горит квартира в доме номер 20 на ул. Винчу (Каунас), из окон идет густой дым.

Вся квартира была в дыму. В 10.38 ч. спасатели нашли в квартире на полу мужчину без сознания.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь. Позже A.С. (1955 г.р.) увезли в больницу. Мужчина получил ожоги.

Ведется расследование.

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