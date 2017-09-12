В Каунасе спасатели вытащили из горящей квартиры обгоревшего мужчину

По данным спасателей, 12 сентября, в 10.22 ч. поступило сообщение о том, что горит квартира в доме номер 20 на ул. Винчу (Каунас), из окон идет густой дым.

Вся квартира была в дыму. В 10.38 ч. спасатели нашли в квартире на полу мужчину без сознания.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь. Позже A.С. (1955 г.р.) увезли в больницу. Мужчина получил ожоги.

Ведется расследование.