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В пятницу утром житель Каунаса получил крайне неприятные новости. Кто-то вздумал поджечь его машину.
В Каунасе сожгли BMW, ищут виновного
© Alytaus apskr. VPK

27 марта около 8 часов в полицию поступило сообщение о поджоге автомобиля BMW 320D в Каунасе на ул. Яуную Талкининку.

Подозреваемый поджог.

Размер ущерба устанавливается.

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