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Департамент полиции информирует, что в Каунасе было совершено убийство. Задержан подозреваемый.
В Каунасе совершено убийство, задержан 18-летний подозреваемый
© DELFI / Domantas Pipas

10 сентября, в 9.40 ч., в Каунасе, в квартире на ул. Партизану, было обнаружено тело мужчины (1939 г.р.) со следами насилия.

Задержан подозреваемый (2002 г.р.).

Начато расследование.

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