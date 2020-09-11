В Каунасе совершено убийство, задержан 18-летний подозреваемый

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Департамент полиции информирует, что в Каунасе было совершено убийство. Задержан подозреваемый.
10 сентября, в 9.40 ч., в Каунасе, в квартире на ул. Партизану, было обнаружено тело мужчины (1939 г.р.) со следами насилия.
Задержан подозреваемый (2002 г.р.).
Начато расследование.
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