В Каунасе совершено убийство: пьяный подозреваемый арестован

По предварительным данным, в 12 ч., в Каунасе, на тропе Пямпю, во дворе жилого дома было обнаружено тело мужчины (1973 г.р.).

Нетрезвый (2,17 промилле) подозреваемый (1973 г.р.) был арестован.

Начато расследование.