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Департамент полиции Литвы информировал, что в понедельник в Каунасе было совершено убийство.
В Каунасе совершено убийство: пьяный подозреваемый арестован
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, в 12 ч., в Каунасе, на тропе Пямпю, во дворе жилого дома было обнаружено тело мужчины (1973 г.р.).

Нетрезвый (2,17 промилле) подозреваемый (1973 г.р.) был арестован.

Начато расследование.

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