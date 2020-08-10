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В Каунасе скончался выпавший из окна 6-летний мальчик.
В Каунасе скончался выпавший из окна мальчик
© AFP / Scanpix

Департамент полиции сообщил, что 9 августа, в 18.10 ч. в Каунасе, из окна квартиры в доме на ул. Вардувос выпал мальчик (2016 г.р.). Ребенок скончался. Начато расследование.

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