По предварительным данным, Шустаускас выехал на перекресток на красный свет и зацепил переходившую через дорогу девушку (1999 г.р.). Пострадавшую увезли в больницу.

По словам полицейских, Шустаускас совершил ДТП в трезвом виде.

В комиссариате ему стало плохо, поэтому вызвали скорую помощь. Врачи увезли Шустаускаса в больницу.