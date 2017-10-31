По предварительным данным, Шустаускас выехал на перекресток на красный свет и зацепил переходившую через дорогу девушку (1999 г.р.). Пострадавшую увезли в больницу.
По словам полицейских, Шустаускас совершил ДТП в трезвом виде.
В комиссариате ему стало плохо, поэтому вызвали скорую помощь. Врачи увезли Шустаускаса в больницу.
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