31 октября, в 12.16 ч., в Каунасе, на перекрестке ул. Ково 11-осёс и Хемиёс, общественный деятель Витаутас Шустаускас (1945 г.р.), за рулем автомобиля Chrysler совершил ДТП, в котором пострадал человек.
© Kas vyksta Kaune

По предварительным данным, Шустаускас выехал на перекресток на красный свет и зацепил переходившую через дорогу девушку (1999 г.р.). Пострадавшую увезли в больницу.

По словам полицейских, Шустаускас совершил ДТП в трезвом виде.

В комиссариате ему стало плохо, поэтому вызвали скорую помощь. Врачи увезли Шустаускаса в больницу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Проститутки из Минска в Вильнюсе не только работали, но и искали женихов (19)

Для молодых девушек из Минска соседняя Литва...

В Каунасе Шустаускас выехал на красный свет и сбил девушку (4)

31 октября, в 12.16 ч., в Каунасе, на перекрестке ул. Ково...

В автомобиле россиянина обнаружено 17 килограммов наркотиков

Криминалисты полиции Мариямпольского округа Литвы...

В Вильнюсе взорвался ларек с шаурмой (50)

Полиция сообщает, что в понедельник в Вильнюсе...

В Испании обнаружено тело водителя из Литвы (12)

28 октября из Испании поступило сообщение о том, что...

TOP новостей

Скандал с участием Ванагайте привел к неожиданному результату (43)

Скандал, связанный с заявлениями писателя Руты...

Проститутки из Минска в Вильнюсе не только работали, но и искали женихов (19)

Для молодых девушек из Минска соседняя Литва...

Дочь Раманаускаса-Ванагаса хочет отстаивать честь отца в суде (58)

Общество взбудоражено скандальными заявлениями...

Мэр Биржай приостановил инициативу с табличками у памятников советским воинам (23)

Инициативу биржайцев, связанную с установкой табличек...

Со среды – важные перемены на дорогах Литвы (7)

С 1 ноября в Литве меняется часть требований и правил...