В Каунасе серьезное ДТП, пострадал один водитель

Полиция сообщает, что 26 октября, около 12 ч. произошло ДТП.

В результате серьезного столкновения пострадал водитель Audi A4. 24-летняя водитель другого автомобиля не пострадала. Оба водителя были трезвыми.

После столкновения обе машины ремонту не подлежат. Во время ДТП также был поврежден рекламный стенд.

Спасатели информировали DELFI, что никто не был зажат в машинах, они просто отключили аккумуляторы.