В результате аварии съехавший с горы Саванорю автомобиль врезался в столб. Водителя и пассажиров из груды металла пришлось вызволять пожарным, а медиком четырем из них - предоставлять первую медицинскую помощь и доставить в больницу.

В автомобиле находились девятнадцатилетние девушки и юноша, кроме того, еще двое молодых людей 24 и 25 лет.

По данным полиции в общей сложности пострадали 6 человек. Все они находились в автомобиле Honda Accord.

По данным полиции и авария могла произойти из-за того, что водитель на некоторое время уснул и не справился с управлением автомобиля. В его крови обнаружено 0,77 промилле алкоголя.