Новогоднее утро в Каунасе было отмечено аварией, в которой пострадали 6 человек, сообщает портал kaunodiena.lt.
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В результате аварии съехавший с горы Саванорю автомобиль врезался в столб. Водителя и пассажиров из груды металла пришлось вызволять пожарным, а медиком четырем из них - предоставлять первую медицинскую помощь и доставить в больницу.

В автомобиле находились девятнадцатилетние девушки и юноша, кроме того, еще двое молодых людей 24 и 25 лет.

По данным полиции в общей сложности пострадали 6 человек. Все они находились в автомобиле Honda Accord.

По данным полиции и авария могла произойти из-за того, что водитель на некоторое время уснул и не справился с управлением автомобиля. В его крови обнаружено 0,77 промилле алкоголя.

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