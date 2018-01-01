В результате аварии съехавший с горы Саванорю автомобиль врезался в столб. Водителя и пассажиров из груды металла пришлось вызволять пожарным, а медиком четырем из них - предоставлять первую медицинскую помощь и доставить в больницу.
В автомобиле находились девятнадцатилетние девушки и юноша, кроме того, еще двое молодых людей 24 и 25 лет.
По данным полиции в общей сложности пострадали 6 человек. Все они находились в автомобиле Honda Accord.
По данным полиции и авария могла произойти из-за того, что водитель на некоторое время уснул и не справился с управлением автомобиля. В его крови обнаружено 0,77 промилле алкоголя.
Праздничная ночь в Вильнюсе: драки, буйные иностранцы и "орел" с мечом (21)
В Вильнюсе накануне встречи Нового года до полуночи...
В Каунасе - серьезная авария: пострадали шесть человек (1)
Новогоднее утро в Каунасе было отмечено аварией, в...
Деньги щедрых покупателей в Ikea привлекли внимание охраны и полиции (16)
Перед Новым годом в торговом центре Ikea в Вильнюсе...
В колодце у соседа мужчина, как предполагают, нашел тело своей супруги (12)
30 декабря, в 15.07 ч. по Единому номеру помощи поступило...
TOP новостей
Кaк встречaли Новый год нa глaвной площaди Литвы (37)
В Литве жители и гости столицы трaдиционно собрaлись нa...
Праздничная ночь в Вильнюсе: драки, буйные иностранцы и "орел" с мечом (21)
В Вильнюсе накануне встречи Нового года до полуночи...
Руководство Литвы призывает воплощать смелые мечты и масштабные цели (76)
В год столетия литовского государства следует...
Вильнюс обновляет троллейбусный парк (5)
Вильнюс обновляет троллейбусный парк и за 15,8 млн. евро...