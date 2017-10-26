В Каунасе произошло жуткое ДТП. Бежавший от полиции водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, врезался в столб, а отскочив от него - в автомобиль полиции. Во время ДТП пострадали два сотрудника полиции и пытавшийся бежать водитель легковушки.
© Kauno aps. VPK

Полиция сообщает, что ДТП произошло в среду, около 21 ч. Стражи порядка пытались остановить Mercedes-Benz, но он не остановился.

Через 10 минут водитель не справился с управлением и врезался в столб, отскочив от него - врезался в полицейский автомобиль.

В ДТП пострадали оба полицейских и нетрезвый водитель легковушки.

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По предварительным данным, у одного из полицейских возможно сломаны пальцы, а водитель Mercedes-Benz получил травму ноги.

О нетрезвом водителе в полицию сообщили жители.

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