Полиция сообщает, что ДТП произошло в среду, около 21 ч. Стражи порядка пытались остановить Mercedes-Benz, но он не остановился.

Через 10 минут водитель не справился с управлением и врезался в столб, отскочив от него - врезался в полицейский автомобиль.

В ДТП пострадали оба полицейских и нетрезвый водитель легковушки.

По предварительным данным, у одного из полицейских возможно сломаны пальцы, а водитель Mercedes-Benz получил травму ноги.

О нетрезвом водителе в полицию сообщили жители.