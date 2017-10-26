Полиция сообщает, что ДТП произошло в среду, около 21 ч. Стражи порядка пытались остановить Mercedes-Benz, но он не остановился.
Через 10 минут водитель не справился с управлением и врезался в столб, отскочив от него - врезался в полицейский автомобиль.
В ДТП пострадали оба полицейских и нетрезвый водитель легковушки.
По предварительным данным, у одного из полицейских возможно сломаны пальцы, а водитель Mercedes-Benz получил травму ноги.
О нетрезвом водителе в полицию сообщили жители.
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