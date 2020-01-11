В Каунасе пьяный водитель сбил пешехода

10 января, в 17.50 ч., в Каунасе, на ул. Партизану, автомобиль Volvo V40, которым управлял мужчина (1964 г.р.), сбил переходившую через дорогу женщину (1968 г.р.). Пострадавшая была доставлена в больницу.