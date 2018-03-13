Полиция сообщила, что 13 марта, в 14.31 ч., поступило сообщение о том, что в Каунасе, на шоссе Раудондварё, небезопасно маневрирует водитель автомобиля VW Golf компании CityBee.
Полиция отправилась в указанное место. В 14.39 ч. поступило еще одно сообщение - о том, что на дороге A5 недалеко от АЗС Timėjas, с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль.
Полиция выяснила, что это тот же автомобиль, о котором информировали в первом сообщении.
В организме водителя 1977 г.р. было 2,20 промилле.
Мужчина от помощи врачей отказался.
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