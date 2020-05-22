В Каунасе пьяный мужчина разбил свой Mitsubishi и повредил три машины

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21 марта, в 18.30 ч., в Каунасе, на ул. A.Крищукайчё, молодой человек (1997 г.р.) за рулем Mitsubishi, который не застрахован обязательным страхованием, зацепил автомобиль Mini Cooper, а тот врезался в Audi A4, а Audi A4 врезался в VW Sharan.
После столкновения Mitsubishi еще зацепил электрощитовую и столб. В ДТП люди не пострадали.
Водитель Mitsubishi был пьян – 3,08 промилле.
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