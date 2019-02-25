По данным полиции, в воскресенье утром на ул. Кальнечу водитель Toyota Prius, въезжая во двор, зеркальцем зацепил автомобиль VW Passat.

Из VW Passat вышел пассажир и при помощи похожего на пистолет предмета выстрелил в боковое стекло Toyota Prius со стороны водителя, выстрелом выбило стекло и повредило ветровое стекло.

Полиция задержала подозреваемых – мужчину 1983 г.р. и юношу 2001 г.р. У них нашли и изъяли пневматический пистолет Borner.