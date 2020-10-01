В Каунасе пропала 14-летняя девочка

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Полиция Жалякальнисского комиссариата (Каунас) разыскивает пропавшую без вести A.M. (14 лет), которая 16 сентября ушла из дома в Каунасе и назад не вернулась.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы длинные, черные, глаза карие.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру (8 700) 64950, писать по эл. почте alina.gustiene@policija.lt или звонить по номеру 112.
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