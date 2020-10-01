В Каунасе пропала 14-летняя девочка

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Полиция Жалякальнисского комиссариата (Каунас) разыскивает пропавшую без вести A.M. (14 лет), которая 16 сентября ушла из дома в Каунасе и назад не вернулась.

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