

Мужчина уехал из дома в Каунасе, на ул. Дауену 20 марта утром на велосипеде и до сих пор не вернулся. Предполагают, что он мог поехать в сторону Вайшвидавских лесов.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, волосы седые, есть лысина. На мужчине была черная куртка, серый свитер, синие джинсы и черная шапка. Мужчина уехал на женском велосипеде вишневого цвета Panter.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, или видел его, просьба звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.