В Каунасе пропал молодой человек, на поиски вылетел вертолет

В понедельник вечером, в Каунасе, в Вичюнай из дома ушел и не вернулся 27-летний молодой человек.
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По данным Департамента полиции, предполагают, что он может находится в Панемунской бору. Поздно вечером на поиски вылетел вертолет с тепловизором - пытались искать пропавшего в темноте.

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