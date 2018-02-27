В Каунасе пропал молодой человек, на поиски вылетел вертолет

По данным Департамента полиции, предполагают, что он может находится в Панемунской бору. Поздно вечером на поиски вылетел вертолет с тепловизором - пытались искать пропавшего в темноте.
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