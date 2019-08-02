"Как это возможно?", - воскликнула женщина, увидевшая перевернувшийся автомобиль. Это произошло в пятницу утром в Каунасе, в 100 м од здания полиции на Раудондварисском шоссе.
Avarija Raudondvario plente
© DELFI / Rafael Achmedov

По предварительным данным, водитель BMW, ехавший по Раудондварисскому шоссе, в 6.30 ч., не справился с управлением, врезался в знак пешеходного перехода, затем машину развернуло и она врезалась в забор частного дома. BMW оказался на боку.

К счастью, водителю помощь врачей не потребовалась. Предполагают, что машина ехала на высокой скорости.

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