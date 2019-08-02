По предварительным данным, водитель BMW, ехавший по Раудондварисскому шоссе, в 6.30 ч., не справился с управлением, врезался в знак пешеходного перехода, затем машину развернуло и она врезалась в забор частного дома. BMW оказался на боку.

К счастью, водителю помощь врачей не потребовалась. Предполагают, что машина ехала на высокой скорости.